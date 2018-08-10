Команды из 23 стран подали заявки на участие в молодежном чемпионате Европы по гребле в Бресте

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команды из 23 стран планируют принять участие в чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, который пройдет в Бресте с 29 августа по 2 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по гребле.

В чемпионате Старого света предполагается участие представителей Австрии, Армении, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, России, Румынии, Словении, Украины, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

Делегации начнут прибывать в Брест 29 августа. Официальное открытие чемпионата состоится 31 августа. На следующий день запланированы предварительные и утешительные заезды. Полуфиналы и финалы намечены на 2 сентября. Соревноваться молодые гребцы (мужчины и женщины) будут в различных классах лодок на дистанции 2 тыс. м.

Брест завоевал право стать хозяином чемпионата Европы U-23 в 2016 году. На проведение молодежного континентального первенства претендовали также города Чехии, Франции и Литвы. У брестского гребного канала уже есть опыт проведения турниров подобного уровня. В 2009 году областной центр принял чемпионат Европы среди взрослых спортсменов, в 2010-м состоялось первенство мира среди молодежи.-0-