Команды из Беларуси, России и Украины поборются за Кубок по хоккею на траве в Барановичах

3 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 6-10 апреля пройдет международный турнир по хоккею на траве среди женских команд "Кубок "Содружество", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер барановичского клуба "Текстильщик-БарГУ" Георгий Бельский.

Турнир на призы Барановичского горисполкома состоится в пятый раз. В нынешнем году за почетный трофей поборются шесть команд. Конкуренцию местному "Текстильщику-БарГУ" составят его коллеги по чемпионату Беларуси - смолевичская "Виктория" и гродненский "Ритм". В Барановичи прибудут "Динамо" (Электросталь) и "Дончанка" (Волгодонск), выступающие в российской суперлиге, а также украинская "Сумчанка".

Между собой команды сыграют по круговой схеме. Обладателем Кубка станет дружина, набравшая больше всего зачетных очков. "Наш турнир проходит перед стартом национальных чемпионатов. Он идеально вписывается в программу предсезонной подготовки, чтобы проверить свои силы накануне официальных матчей. В борьбе за Кубок встретятся ведущие клубы своих стран", - подчеркнул Георгий Бельский. Матчи юбилейного турнира пройдут на стадионе "Дубово-спорт". Болельщики смогут бесплатно понаблюдать за хоккейными баталиями.

По итогам соревнований будут определены MVP турнира, лучшие бомбардир, вратарь, защитник, полузащитник и нападающий, а также названы имена самых полезных игроков в каждой команде. Кроме того, тренеры клубов в ходе голосования выберут "Мисс Кубка "Содружество".

Организаторами международных состязаний являются Барановичский горисполком, ХК "Текстильщик-БарГУ" при поддержке Федерации хоккея на траве Беларуси.-0-

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