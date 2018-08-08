Команды из трех стран поспорят в Бресте за победу в турнире по хоккею на траве

8 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 9-12 августа пройдет международный турнир по хоккею на траве среди мужских команд "Прометей", сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер брестского хоккейного клуба "Строитель" Виктор Стасюк.

За победу в турнире поборются шесть команд из Беларуси, Украины и России. Они разделены на две подгруппы. В первую согласно жеребьевке определены брестский "Строитель", ХК "Гомель" и "Политехник-Старт", представляющий Житомирскую область Украины. Во второй тройке будут сражаться ХК "Минск", российское "Динамо-Электросталь" и брестский "Строитель-Юность". Сильнейшие в своих подгруппах 12 августа определят обладателя золотых наград. По аналогичной схеме будут разыграны места с третьего по шестое.

Затем "Строитель", "Минск" и "Динамо-Электросталь" перебазируются в белорусскую столицу, где с 14 по 16 августа пройдет второй этап Кубка Содружества. После первого круга в турнире лидирует российская дружина, следом за ней размещаются команды из Минска и Бреста, замыкает таблицу украинская "ОКС-ШВСМ" из Винницы.

Для белорусских клубов эти турниры являются завершающим аккордом перед началом нового сезона. Он стартует уже 21 августа матчем за Суперкубок страны. За трофей поспорят извечные соперники ХК "Минск" и "Строитель". Поединок пройдет на нейтральной территории - в Барановичах. Первые же матчи чемпионата Беларуси, предварительно, состоятся в середине сентября.-0-