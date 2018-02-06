Комиссия МОК заявила о новых российских спортсменах, связанных с допингом

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон выявила новых российских спортсменов, связанных с допингом, чьи имена ранее не упоминались в докладах. Об этом Фурнейрон заявила на 132-й сессии МОК, сообщает ТАСС.

"Мы исключили (из заявки на ОИ-2018) 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах", - сказала Валери Фурнейрон.

Комиссия МОК 5 февраля отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Решение было принято единогласно после подробного анализа заявок, которые рассматривались на анонимной основе.

Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018 "Комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.

Комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон пришла к выводу, что "решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", вследствие чего заявки на приглашение оправданных россиян не были удовлетворены. К тому же CAS пока что не обнародовал мотивировочную часть своего решения.

Также сообщается, что 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. "Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК", - сказал глава CAS Джон Коутс. Он не стал уточнять имена спортсменов, подавших иски. Джон Коутс также отметил, что апелляции будут рассмотрены в Пхенчхане специальной выездной панелью CAS.

Всего на Играх выступят 168 российских спортсменов, хотя изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек.-0-