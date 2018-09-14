Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА в правах

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз агентства.

"Во время телефонной конференции, прошедшей 13 сентября, в преддверии заседания исполкома, комитет WADA по соответствию подробно рассмотрел письмо Министерства спорта России в WADA. Комитет был удовлетворен тем, что в этом письме признаются проблемы с допингом в российском спорте, и считает это выполнением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА. Касаемо второго невыполненного пункта дорожной карты комитет принял новое обязательство российской стороны предоставить WADA доступ к данным и анализам московской антидопинговой лаборатории через независимого эксперта. Подобного шага достаточно для восстановления, если исполком установит четкие временные рамки такого доступа", - сказано в сообщении агентства.

Комитет WADA по соответствию возглавляет Джонатан Тейлор. WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку России необходимо было выполнить ряд условий. До последнего времени их оставалось два - предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием, и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.-0-