Какие перемены нужны в белорусском хоккее?

Национальная сборная Беларуси по хоккею по итогам выступления на чемпионате мира в Дании покинула элитный дивизион. Семь поражений в семи матчах заставили вновь обратить пристальное внимание на положение дел в одном из самых популярных видов спорта. В чем причина такого провала и какие пути выхода из непростой ситуации в хоккее? В этом постарались разобраться и обозначить болевые точки корреспондент БЕЛТА Александр Новиков и журналист "СБ. Беларусь сегодня" Сергей Канашиц.

Новиков:Выступление сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира разочаровало многих. В последние годы на каждом из мировых форумов наша сборная балансирует на грани вылета из элиты, но такого поворота удается избежать после побед над аутсайдерами. В Копенгагене мы оказались в роли таковых, причем по игре не превзошли ни австрийцев, ни французов, ни, тем более, словаков, которых можно считать равными по классу. Причин неудач на чемпионате мира много: и омоложение состава, и отказ от услуг нескольких лидеров сборной, и элементарное отсутствие игровой дисциплины, недостаток мастерства, но эти доводы неубедительны для болельщиков, спортивного руководства. Ведь внимания хоккею в Беларуси уделяется немало на протяжении длительного времени, гораздо больше, чем другим видам спорта, и результата ожидают от национальной команды на каждом крупном старте, но серьезных побед все нет.

Канашиц:Хорошо, если бы можно было определить одну причину неудач. К примеру, заглохла машина, не едет - открыл капот, починил и в путь! Увы, в нашем случае так не получится. Потому что причин неудачи на чемпионате мира в Дании целый комплекс. И эти недостатки проявились все вместе и в одно время, как раз на чемпионате в Копенгагене.

В первую очередь ответственность лежит на тренерском штабе во главе с Дэйвом Льюисом. С главного тренера всегда спрос особый, тем более если ему был дан практически полный карт-бланш не только на сборную, но и на развитие хоккея в стране в целом. Виноваты ли хоккеисты? Вне всяких сомнений. Они во многом стали заложниками ситуации, система Льюиса им не подошла, но гнилые помидоры всегда бросают в актеров, даже несмотря на то, что спектакль ставил режиссер. Так было и будет.

Уверен, что наша сборная может и должна играть лучше. Это не ее истинные возможности, команда просто оказалась не готова в данный момент ни физически, ни психологически.

С кризисом, наметившимся в нашем хоккее, пытается бороться нынешнее руководство федерации, вводя ограничения и лимиты для возрастных игроков. Недавно российский хоккей испытывал серьезные проблемы. Однако ситуацию наши соседи исправили. За счет чего? Сначала запретили привозить иностранных голкиперов, потому что испытывали острый кризис российских вратарей. Результат не заставил себя ждать - сегодня у россиян есть шикарный выбор первоклассных стражей ворот. А у нас колоссальный провал. Параллель напрашивается сама собой: в минском "Динамо" все годы в воротах играют легионеры, и сегодня в Беларуси нет ни одного голкипера, который соответствовал бы классу чемпионата мира.

Запретили иностранцам выступать - и сразу появилось несколько талантливых молодых российских голкиперов. Потому что им дали возможность играть и прогрессировать.

Шаги, которые сегодня предпринимает наша федерация, чтобы исправить ситуацию, мне видятся верными. Но важно еще найти точки соприкосновения с минским "Динамо" и действовать в одном русле. Не тянуть телегу в разные стороны.

Новиков:В ходе турнира болельщики и специалисты подвергли критике действия наших хоккеистов в нападении - мало забрасывали. Но и в защите далеко не полный порядок. Заключительный матч со словаками наглядно это подтвердил. Многие специалисты и болельщики сошлись во мнении: сборной не хватило лидеров, опытных игроков, хоккеистов калибра Михаила Грабовского, Андрея Степанова, не приехали Костицыны. На мой взгляд, затянули у нас со сменой поколений, и этот резкий крен в сторону омоложения стал причиной неудачи сборной в Копенгагене.

Канашиц:Грабовский, братья Костицыны, Калюжный, Кольцов… Это были ребята, у которых лидерство в крови. Игроки первых пятерок, они умели и любили забрасывать шайбы. В сборной образца 2018 года мастеров такого ранга не было и близко. Уровень белорусской экстралиги сегодня крайне низок, чтобы набрать из клубов игроков для третьих и четвертых звеньев. О лидерах в нападении говорить не приходится. Для этого вроде бы и был создан проект минского "Динамо" в КХЛ, но о какой лидерской психологии мы можем говорить, если белорусские игроки в "Динамо", как правило, на вторых ролях, на подхвате. Вот и получилось, что на чемпионате мира у нас команда, сотканная сплошь из игроков четвертого звена, роль которых в сильной команде заключается в основном в том, чтобы не дать играть сопернику и позволить отдохнуть своим лидерам. А они вынуждены были еще и созидать. Вот и получилась какая-то "каша".

Новиков:Молодые и талантливые игроки, желающие выступать за сборную, у нас есть. В ходе подготовки к чемпионату в апреле неплохо смотрелся молодой нападающий Егор Шарангович, но на мировом форуме он был не столь заметен. За последний сезон значительно добавил защитник Павел Воробей, но на него обратили внимание, на мой взгляд, лишь тогда, когда он заиграл в "Куньлуне", но никак не в белорусских клубах. Не пришел ли тот момент, когда у молодежи должно быть больше игровой практики?

Канашиц:Шарангович давно уже на примете, и очень хочется, чтобы его прогресс шел чуточку быстрее. Хотя вряд ли разумно требовать от молодого парня, чтобы он вмиг стал лидером команды, когда еще год назад был в ней дебютантом. За плечами был и сезон в КХЛ, и матчи за молодежную сборную на чемпионате мира. Да, психологическое состояние было, думаю, не лучшим в Дании, поэтому он там и не раскрылся. Нельзя забывать ведь еще и о том, что наши ведущие игроки, по сути, оставались без игровой практики с февраля! Пауза на Олимпиаду, потом Кубок Гагарина, и оба этих соревнования прошли мимо нас. А как можно сохранять игровой тонус не играя?

Новиков:Не рисковал ли тренерский штаб белорусов, включив в ростер на чемпионат мира сразу трех вратарей без должного опыта игры на таких турнирах? В итоге тренеры очень часто меняли голкиперов в ходе матчей, чем, считаю, еще больше нервировали игроков.

Канашиц:А какой выход? Повторюсь, вратарей высокого уровня у нас сегодня нет. Не подготовили. Пустили на самотек. Думали, что сами вырастут, а это не сорняки, тут нужны уход и система. Но с частыми заменами также не согласен. Меняя вратаря по ходу матча, тренер не только расписывается в своей ошибке, но и ломает психику голкипера, лишает его права на ошибку. И это действует на всех, а не только на того, кого заменили.

Новиков:После неудачного выступления в Дании главным виновником такого результата считают Дэйва Льюиса. На тренировках, по его общению с журналистами складывалось впечатление, что североамериканец просто отрабатывает контракт. Он старался, но к белорусским игрокам нужен другой подход, в чем можно было убедиться и при работе прежних иностранцев в главной команде. Все-таки необходимо доверять белорусским специалистам, тем более сейчас у нас есть несколько кандидатур, которые вполне могут справиться с ролью наставника сборной: Занковец, Андриевский, Скабелка. Отставка Льюиса по ходу чемпионата мира удивила многих, от таких кардинальных мер сборную необходимо в будущем уберечь.

Канашиц:Если Льюис менял вратарей по ходу матчей, то почему его самого не могли заменить в разгар турнира? Мне кажется, не я один подумал в тот момент: давно пора! Ведь, по сути, Льюису удался лишь один турнир за все годы его тренерства в Беларуси - чемпионат мира - 2015 в Остраве. Я и сам тогда пребывал в эйфории. Но сегодня мы можем сказать, что наша сборная действовала тогда на эмоциональном "бензине" домашнего первенства 2014 года. В Остраве к тому же, помимо положительных моментов, были еще и разгромы от канадцев и россиян - 0:9 и 0:8. Чем не предвестник будущей беды? Два ужасных чемпионата мира 2016 и 2017 годов, позорное поражение от венгров, поражение от словенцев в квалификации Олимпиады… Это все ударный труд Льюиса. Так с какой стати он должен был остаться у руля? Чтобы окончательно уничтожить сборную?

Новиков:Одна из причин провала сборной по хоккею в Копенгагене - слабый приток новых молодых игроков в сборную. О подготовке юных игроков журналистами столько сказано и написано за последние лет десять, что и повторять нет смысла. Мне очень импонирует создание и деятельность центра национальных команд, откуда вышли в основном все наши перспективные игроки, позволившие выступить юниорской и молодежной сборным на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Подготовка талантливых игроков из регионов в одном месте, таком как Раубичи, - правильный шаг. Ведь одно дело найти мальчишку в Бресте, Могилеве, Березе, дать ему навыки, а совсем другое - раскрыть его потенциал.

Канашиц:Согласен, ситуация уже меняется. Но был упущен огромный пласт, когда в хоккей вваливались большие деньги и шли они исключительно на зарплаты игрокам. Большей частью - легионерам. Грубо говоря, проедались. Причем не нами. Вспомни, сколько было скандалов, что в детских школах Витебска, Бреста и других городов нет клюшек, коньков, амуниции. Разбежались детские тренеры. Человеческий ресурс старых запасов исчерпался, а пополнять его оказалось некем. Несколько лет назад ситуация изменилась. В детском хоккее наметился прогресс, появилась системность. И сегодня юниорская сборная, молодежная уже не просто пробиваются в элитный дивизион, но и сохраняют там свои позиции. Хотя играет на молодежном уровне в высшей лиге всего 10 лучших сборных! Если бы такая система была у взрослых, наша национальная сборная вылетела бы из элиты уже давно и неизвестно когда в нее вернулась бы. Поэтому нынешний крах - история, несколько оттянутая по времени в силу регламента, но вполне закономерная. Наш вылет - это не случайность. Это надо понять и от этого отталкиваться.

Новиков:Времени до старта чемпионата мира в 2021 году, который примут совместно Минск и Рига, не так уж и много, а проблем в игре белорусской сборной прибавилось. На твой взгляд, какие шаги необходимо предпринять федерации хоккея, клубам, чтобы не допустить провала на домашнем чемпионате мира?

Канашиц:Не бояться доверять молодежи. Время, чтобы не упустить поколение, еще есть. Но для этого все должны впрячься в одну телегу, стать единым кулаком. Иначе никак…

Александр НОВИКОВ, БЕЛТА

Сергей КАНАШИЦ, "СБ. Беларусь сегодня".-0-