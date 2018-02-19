Конькобежец Головатюк показал лучший личный результат для равнинного катка

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Конькобежец Игнат Головатюк после финиша на зимних Играх в Пхенчхане рассказал, что показал лучший личный результат для равнинного катка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Выполнил задание тренерского штаба, 500 м пробежал уверенно, без ошибок. Главное - установил личный рекорд для равнинных катков (35,23 сек., прежний - 35,33 сек.). Хотел прибавить, но для этого необходимо было стартовать в числе лидеров. Рассчитывал, что останусь в двадцатке сильнейших, но плотность результатов на катке в Пхенчхане очень высокая. Днем ранее на тренировке показал запредельный для себя результат: выбежал за 35 секунд. До этого в текущем сезоне показывал похожее время на высокогорье в Калгари. Планировал быть выше в итоговом протоколе", - отметил Игнат Головатюк.

Конькобежец также добавил, что основную ставку он делает на дистанцию 1000 м, соревнования пройдут в пятницу, 23 февраля. "На этом старте буду выжимать максимум, рисковать. Ведь выступаю на Олимпиаде, и надо показать все, на что способен", - подчеркнул белорус.

Победителем на дистанции 500 м стал норвежец Хавард Лоренцен. Всего на Олимпиаде стартовали 36 ведущих спринтеров мира.-0-

Фото НОК Беларуси.