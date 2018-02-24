Конькобежец Ли Сын Хун из Республики Корея выиграл олимпийский масс-старт, Виталий Михайлов стал 7-м

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Конькобежец Ли Сын Хун из Республики Корея стал победителем мужского масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
На финише решающего забега олимпийский чемпион опередил бельгийца Барта Свингса, завоевавшего серебро, и бронзового призера Куна Вервея из Нидерландов.
Белорус Виталий Михайлов заработал в финале один зачетный балл и в итоге оказался на 7-й позиции среди 16 участников финала.
В финальном забеге женского масс-старта белоруска Марина Зуева заняла 6-е место.
Конькобежцы завершили свои олимпийские состязания.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN