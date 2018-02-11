Конькобежец Свен Крамер из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 м

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежец Свен Крамер из Нидерландов стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию 5000 м прославленный голландец преодолел с новым олимпийским рекордом - 6 мин. 09,76 сек. Свен Крамер стал трехкратным олимпийским чемпионом, повторив свой успех Ванкувера-2010 и Сочи-2014, когда он также был лучшим на этой дистанции. Серебро сегодня у канадца Теда-Яна Блумена (6 мин. 11,616 сек.), бронзу завоевал норвежец Сверре Лунде Педерсен (6 мин. 11,618 сек.).
Белорусские спортсмены в этом виде программы не выступали.-0-
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