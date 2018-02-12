Конькобежка Ирен Вюст из Нидерландов стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 м

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект наград разыгран на олимпийских состязаниях по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионский титул завоевала прославленная голландская спортсменка Ирен Вюст, которая показала время 1 мин. 54,35 сек. Это пятая в карьере золотая медаль Ирен Вюст на Олимпийских играх. Серебро у японской спортсменки Михо Такаги (1 мин. 54,55 сек), обладательницей бронзы стала еще одна представительница Нидерландов Маррит Ленстра (1 мин. 55,26 сек.).
Выступавшая на этой дистанции белоруска Марина Зуева была дисквалифицирована за нарушение правил в своем забеге.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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