Конькобежка Ирен Вюст из Нидерландов стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1500 м

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект наград разыгран на олимпийских состязаниях по конькобежному спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионский титул завоевала прославленная голландская спортсменка Ирен Вюст, которая показала время 1 мин. 54,35 сек. Это пятая в карьере золотая медаль Ирен Вюст на Олимпийских играх. Серебро у японской спортсменки Михо Такаги (1 мин. 54,55 сек), обладательницей бронзы стала еще одна представительница Нидерландов Маррит Ленстра (1 мин. 55,26 сек.).

Ирен Вюст

Михо Такаги, Ирен Вюст и Маррит Ленстра

Выступавшая на этой дистанции белоруска Марина Зуева была дисквалифицирована за нарушение правил в своем забеге.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.