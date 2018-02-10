Конькобежка Марина Зуева показала лучший личный результат на 3000 м - тренер

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежка Марина Зуева показала лучший личный результат на дистанции 3000 м на Олимпийских играх в Пхенчхане. Такое мнение выразил пресс-службе НОК главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Марина Зуева заняла 11-е место, показав время 4 мин. 05,96 сек. "Стартовать в первый день после открытия Олимпиады с психологической точки зрения непросто любому атлету. Однако результаты у многих ведущих спортсменов мира оказались очень высокими. Места с шестого по одиннадцатое разделяет всего более полуторы секунды. Отмечу, что для Марины Зуевой 4 мин. 05 сек. на 3000 м - персональный рекорд и лучший показатель на равнинных катках на сегодняшний день", - рассказал Сергей Минин.

Спортсменку также поддержали на первом старте председатель Белорусского союза конькобежцев Николай Ананьев и управляющий делами этой спортивной организации Алексей Хатылев.

Главный тренер отметил, что впереди у Зуевой еще три дистанции - 1500 м, 5000 м и масс-старт, на которых она будет сражаться с полной самоотдачей. Сергей Минин уточнил, что акцент будет сделан на стайерский забег, который пройдет под крышей спорткомплекса "Олимпийский овал Каннына" 16 февраля.-0-