10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конькобежки Нидерландов заняли весь олимпийский пьедестал на дистанции 3000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала Карлейн Ахтеректе, показавшая результат 3 мин. 59,21 сек. Серебро у Ирен Вюст (3 мин. 59,29 сек.), бронзу завоевала Антойнетте де Йонг (4 мин. 00,02 сек.).

Белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 11-е место. Она бежала в восьмой паре вместе с японкой Аякой Кикути и показала время 4 мин. 05,96 сек. Японская спортсменка финишировала с результатом 4 мин. 13,25 сек., это 19-е итоговое место.-0-