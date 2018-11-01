Конкурентами Минска за проведение футбольного Суперкубка-2021 будут Белфаст, Харьков и Хельсинки

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на проведение финальных матчей континентальных клубных турниров 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Конкурентом минского стадиона "Динамо" за право принять встречу за Суперкубок-2021 будут финский Хельсинки (стадион "Олимпийский"), североирландский Белфаст ("Виндзор Парк") и украинский Харьков ("Металлист").

Минск претендует на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году Конкурс по выбору стадиона, где пройдет встреча за Суперкубок-2021, начался 28 сентября 2018 года. Страны, которые заинтересованы принять этот матч, должны отправить свои заявочные досье УЕФА до 15 февраля 2019 года.

На финал Лиги чемпионов-2021 претендуют немецкий Мюнхен и российский Санкт-Петербург. Решающий поединок Лиги Европы хотят принять австрийская Вена, грузинский Тбилиси и испанская Севилья.

Окончательные заявки стороны должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков 2021 года будет принято в мае-июне 2019 года.-0-