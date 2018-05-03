Конкуренция в чемпионате Беларуси по плаванию растет - Шиманович

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкуренция в чемпионате Беларуси по плаванию растет. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал рекордсмен страны, призер чемпионатов мира и Европы пловец Илья Шиманович.

"В последнее время стали подтягиваться более молодые спортсмены, стараются подобраться ближе к сильнейшим. Особенно результат заметен в текущем сезоне. От этого становится приятно. Я бы даже сказал, что такая ситуация заводит. Ведь, когда есть конкуренция, плыть веселее. Кроме того, к нам приезжают сильные гости из других стран, составляют конкуренцию. Не менее приятно, что они выбирают нашу страну для соревнований", - отметил Илья Шиманович.

На 50-метровых дорожках брестского Дворца водных видов спорта с 2 по 5 мая проходит чемпионат Беларуси по плаванию. Помимо ведущих белорусских спортсменов в нем принимают участие представители России, Латвии, Казахстана, Венгрии и Украины. Илья Шиманович победил на дистанции 100 м брассом и обновил рекорд страны, показав результат 59,40 сек. Он улучшил собственно достижение 2017 года (59,84 сек.).

"Конечно, хочется быть сильнее и быстрее других, но у меня нет самоцели побить национальный рекорд. Главное - улучшить свой результат. Стараюсь это делать на каждом старте, чтобы приблизиться к тем, кто находится на вершине. Когда такие уникумы, как Адам Пити, плывут за 57 сек., начинаешь задумываться, что 1 минута это не предел. Поэтому на каждом старте стараюсь показать максимум, на который способен в этот момент", - подчеркнул пловец.

Турнир в Бресте для белорусских пловцов является отборочным на чемпионат Европы по плаванию в Глазго, континентальное первенство среди юниоров в Хельсинки и юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.-0-