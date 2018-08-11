Контракт на проведение легкоатлетического матча Европа - США в Беларуси подписан в Берлине

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт на проведение легкоатлетического матча Европа - США между Европейской легкоатлетической ассоциацией с одной стороны и Белорусской федерацией легкой атлетики с другой, который гарантирует проведение турнира 9-10 сентября 2019 года в городе Минске, подписан сегодня в Берлине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации легкой атлетики.

Подписи под соглашением поставили заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен и Исполнительный директор этой организации Кристиан Милц.

"Матч такого масштаба будет проводиться впервые в истории. Большой успех, что организацию доверили нашей стране и Белорусской федерации легкой атлетики. Это говорит об отношении Международной ассоциации и Европейской легкоатлетической ассоциации к нашей федерации, к людям, которые там работают, организовывают различные мероприятия. Раз доверяют, значит, уверены в том, что встреча пройдет на самом высоком уровне. Беларусь готова проводить соревнования такого масштаба и формата", - отметил Сергей Ковальчук.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский подчеркнул, что его организация в предвкушении этого знаменательного события, которое, без сомнения, станет очень ярким и запоминающимся. "Где, как не на обновленном стадионе "Динамо" устанавливать рекорды?! Уверен, энергетика, которая была на международном легкоатлетическом матче Балканы-Балтика-Беларусь-Украина, будет передана и элитным спортсменам двух континентов, которые являются законодателями мод в мировой легкой атлетике. Наша федерация долго шла к этому событию, давно заявляла о своих намерениях организовать этот матч. Сегодня появилась конкретика, закрепленная подписями самых высоких должностных лиц Беларуси и Европейской ассоциации легкой атлетики. Детали обсуждены и согласованы с США. Американцы вносили свои коррективы в контракт, в этом была пауза. Мы пришли к согласию и уже сегодня начинаем обратный отсчет до даты проведения матча. Это будет приятная работа, которая, уверен, поспособствует развитию европейской легкой атлетики и США, верим в то, что белорусские спортсмены также выступят в составе сборной Европы на турнире", - рассказал Вадим Девятовский.-0-