17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция развития летних видов спорта будет разработана в Беларуси до конца года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Глава ведомства Сергей Ковальчук провел совещание с главными тренерами национальных команд, руководителями и представителями спортивных учреждений. Министр отметил, что именно тренерский состав, зная систему подготовки атлетов изнутри, способен усовершенствовать, предложить новые, современные подходы к решению важных задач. "У нас очень много талантливых, одаренных детей, но условия для проведения качественного тренировочного процесса есть далеко не везде. Работают учреждения, существующие несколько десятилетий, в которых своими силами не могут сделать элементарного: оборудовать, скажем, сектор для толкания ядра", - подчеркнул руководитель отрасли.

Он также отметил, что необходимо определить конкретные направления по улучшению материально-технической базы, развитию спортивной инфраструктуры, доступности спортивных объектов для молодых спортсменов.

Одним из важнейших вопросов остается подготовка квалифицированных тренерских кадров. По мнению министра, необходимо обеспечить функционирование системы непрерывного образования в сфере физической культуры и спорта, чтобы окончив училище олимпийского резерва или университет, специалист не прекращал свое профессиональное совершенствование.

Особое внимание Сергей Ковальчук уделил теме развития спорта высших достижений. По его мнению, сегодня нет единых критериев отбора спортсменов, в подготовке атлетов недостаточно полно реализуется научный подход. "В спорте важны дисциплина, слаженная работа и взаимодействие органов государственного управления, федераций, учебно-спортивных учреждений, профильных учреждений образования. Если для достижения высоких результатов необходимо изменить законодательную базу - изменим. Сегодня главное правильно расставить акценты и выработать четкую систему", - резюмировал министр.-0-