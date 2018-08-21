Концепцию соревнований по боксу II Европейских игр представят в Будапеште

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция проведения соревнований по боксу II Европейских игр будет представлена на заседании исполкома Европейской конфедерации бокса в Будапеште, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Председатель БФБ Дмитрий Тихомолов расскажет коллегам о подготовке к главному старту 2019 года, какие условия созданы в спорткомплексе "Уручье", где уже состоялся чемпионат Беларуси, а в октябре пройдет международный турнир памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Дмитрий Тихомолов проведет переговоры с коллегами из других европейских федераций, на которых обсудят условия предстоящих соревнований.

В Будапеште также стартует молодежный чемпионат мира, за награды будут бороться 277 мужчин и 167 женщин. В их числе девять представителей Беларуси. Финалы турнира пройдут с 29 по 31 августа.

Турнир по боксу на II Европейских играх в Минске состоится во дворце спорта "Уручье" с 21 по 30 июня 2019 года, в ходе него разыграют 15 комплектов наград.-0-