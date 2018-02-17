Кореянка Чой Мин Чон выиграла золото ОИ на дистации 1500 м в шорт-треке

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередной комплект олимпийских наград в Пхенчхане разыграли мастера шорт-трека, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях женщин на дистанции 1500 м золото завоевала представительница Республики Корея Чой Мин Чон, победный результат которой составил 2 мин. 24,948 сек. Серебряная медаль у китаянки Цзинью Ли (2 мин. 25,703 сек.), бронзовым призером стала канадка Ким Бутен (2 мин 25,834 сек.).

Сегодня также медали в шорт-треке разыграют мужчины на дистанции 1000м.-0-