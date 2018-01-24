Космонавт Олег Новицкий пожелал успешного выступления белорусским спортсменам в Пхенчхане

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Олег Новицкий, уроженец города Червеня, в видеобращении пожелал успешного выступления белорусским спортсменам в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Олимпийские чемпионы - спортивное достояние каждой страны. От всей души желаю белорусским спортсменам высоких полетов, постоянного покорения просторов спортивного Олимпа. Помните, что мы "Разам з камандай!", - отметил Олег Новицкий.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на главных стартах четырехлетия будет разыграно 102 комплекта наград в семи видах спорта по 15 дисциплинам. Белорусские атлеты завоевали 28 лицензий и выступят в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках и горнолыжном спорте.-0-