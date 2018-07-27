Коу назвал Будапешт наиболее подходящим городом для проведения ЧМ-2023 по легкой атлетике

Будапешт является наиболее подходящим городом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2023 году.

Об этом на пресс-конференции сказал глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

"На данный момент мы считаем, что Будапешт является наиболее подходящим городом для проведения чемпионата мира 2023 года, - сказал Коу. - Но окончательное решение еще не принято".

В 2019 году чемпионат мира пройдет в Дохе, в 2021-м - в американском Юджине.