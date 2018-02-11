Козеко: организаторы Игр стараются ограничить влияние ветра при выступлении фристайлистов

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Организаторы зимней Олимпиады стараются ограничить влияние ветра при выступлении фристайлистов. Об этом рассказал пресс-службе НОК Беларуси главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужская и женская команды Беларуси уже провели тренировки на склонах в комплексе "Phoenix Snow Park". Наставник команды Николай Козеко подчеркнул, что трамплин в Пхенчхане белорусы уже опробовали в прошлом году на этапе Кубка мира. "Прыжковый комплекс изменился в лучшую сторону за год. Организаторы соревнований позаботились, чтобы со стороны, откуда постоянно дует сильный ветер, был насыпан большой слой снега. Эта "стена" защищает фристайлистов от погодных сюрпризов, ветра и позволяет делать минимум корректировки на внешний фактор", - рассказал Николай Козеко.

Наставник сборной остался также доволен сбором в японской Бифуке, который позволил лучше подготовиться к Играм. "Белорусские лыжные акробаты не только успешно совладали с непростыми условиями тренировок (в это время в Японии шел большой снег), но и постарались подвести свою форму на пик к Олимпиаде", - отметил главный тренер.

Соревнования у фристайлистов состоятся в Пхенчхане 15-18 февраля. Белорусские летающие лыжники в числе фаворитов турнира.-0-

Фото НОК Беларуси