Козеко: в лыжной акробатике необходимо реформировать судейский корпус

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В лыжной акробатике необходимо реформировать судейский корпус. Такое мнение выразил сегодня после финала мужского турнира в Пхенчхане главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале лыжной акробатике не выступили сразу два белоруса Максим Густик и Антон Кушнир. Арбитры предвзято отнеслись к олимпийскому чемпиону Сочи и занизили ему оценки. "Необходимо пересмотреть правила формирования судейских бригад в лыжной акробатике. Приведу пример в фигурном катании: в Солт-Лейк-Сити после случая с канадскими и российскими фигуристами полностью реформирован судейских корпус. Это необходимо сделать и в лыжной акробатике", - рассказал Николай Козеко.

Ответил главный тренер и на вопрос о перспективах дальнейшей спортивной карьеры Антона Кушнира. "Всерьез еще не говорили на эту тему. Сгоряча он может наговорить сейчас чего угодно. В ситуации с невыходом в финал он оказался жертвой. Мы будем добиваться справедливости в Международной федерации. Президент НОК Беларуси Александр Лукашенко направил письмо в МОК. Будем разбираться. Конечно, сейчас могут найти "стрелочников", но ведь проблема гораздо глубже", - отметил главный тренер.

Лукашенко направил в адрес Президента МОК претензии по поводу судейства в отношении Кушнира Он отметил, что ему уже звонили из офиса главы МОК и сообщили, что дали команду разобраться и принять меры. "Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально", - сказал Александр Лукашенко.

В финале турнира по лыжной акробатике Станислав Гладченко занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал украинский спортсмен Александр Абраменко (128,51 балла), серебро завоевал китайский фристайлист Цзя Цзунян (128,05), бронза у россиянина Ильи Бурова (122,17).-0-