Козеко: в прошедшем олимпийском цикле порадовали молодые фристайлисты

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошедшем олимпийском цикле порадовали молодые фристайлисты. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко.

Наставник лыжных акробатов отметил, что все замечания, сделанные в адрес специалистов в ходе совещания с участием главы государства о развитии зимних видов спорта, были правильными. "Работать есть над чем и нам во фристайле. Не скрою, меня порадовали молодые белорусские фристайлисты в прошедшем олимпийском цикле. Медаль выиграла спортсменка новой волны, значит, есть конкуренция и мастерство спортсменов", - отметил тренер.

Николай Козеко остановился на проблеме судейства в мировом спорте, на которой также акцентировал внимание Президент в ходе совещания. "Необходимо проводить реформы в судейском комитете во фристайле, проработать этот вопрос тщательно. Ведь не только белорусы остались недовольны оценками, но и австралийцы", - подчеркнул наставник.

Главный тренер Николай Козеко согласился с мнением главы государства, что не стоит делать акцент только на ошибках арбитров, но и нужно видеть недостатки в своей работе.-0-