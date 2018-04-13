Козеко: в прошедшем олимпийском цикле порадовали молодые фристайлисты

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошедшем олимпийском цикле порадовали молодые фристайлисты. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко.
Наставник лыжных акробатов отметил, что все замечания, сделанные в адрес специалистов в ходе совещания с участием главы государства о развитии зимних видов спорта, были правильными. "Работать есть над чем и нам во фристайле. Не скрою, меня порадовали молодые белорусские фристайлисты в прошедшем олимпийском цикле. Медаль выиграла спортсменка новой волны, значит, есть конкуренция и мастерство спортсменов", - отметил тренер.
Николай Козеко остановился на проблеме судейства в мировом спорте, на которой также акцентировал внимание Президент в ходе совещания. "Необходимо проводить реформы в судейском комитете во фристайле, проработать этот вопрос тщательно. Ведь не только белорусы остались недовольны оценками, но и австралийцы", - подчеркнул наставник.
Главный тренер Николай Козеко согласился с мнением главы государства, что не стоит делать акцент только на ошибках арбитров, но и нужно видеть недостатки в своей работе.-0-
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