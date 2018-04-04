Крэйг Вудкрофт уволен с поста главного тренера "Серветта"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший наставник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт уволен с поста главного тренера швейцарского "Серветта", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Однако канадский специалист не будет искать себе новую прописку и останется в швейцарском клубе, только уже на другой должности.

Поста главного тренера Вудкрофт лишился из-за того, что не сумел оправдать ожидания руководства клуба и те цели, которые ставились перед началом сезона. В регулярном чемпионате "Серветт" занял лишь 8 строчку, а в плей-офф проиграл "Берну".

Напомним, что накануне наставник минского "Динамо" Горди Дуайер продлил контракт с клубом на год. Подготовку к новому сезону "зубры" начнут 2 августа.