Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард португальской сборной Криштиану Роналду завоевал титул лучшего бомбардира в истории европейских национальных сборных, сообщает ТАСС.
На нынешнем футбольном первенстве мира Роналду забил 85-й гол за национальную команду. Это произошло 20 июня во время матча команды Португалии со сборной Марокко.
Криштиану Роналду удалось преодолеть рекорд венгра Ференца Пушкаша, забившего за сборную 84 мяча. Однако в мировом рейтинге лучших нападающих первенство принадлежит иранцу Али Даеи, на счету которого 149 мячей за национальную команду.-0-
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