Криштиану Роналду назван лучшим бомбардиром в истории европейских футбольных сборных

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард португальской сборной Криштиану Роналду завоевал титул лучшего бомбардира в истории европейских национальных сборных, сообщает ТАСС.

На нынешнем футбольном первенстве мира Роналду забил 85-й гол за национальную команду. Это произошло 20 июня во время матча команды Португалии со сборной Марокко.

Футболисты Португалии благодаря голу Криштиану Роналду обыграли Марокко на ЧМ в России Удар Роналду стал единственным результативным в игре. Португальцы благодаря победе набрали четыре очка после двух матчей и занимают первое место в группе В.

Криштиану Роналду удалось преодолеть рекорд венгра Ференца Пушкаша, забившего за сборную 84 мяча. Однако в мировом рейтинге лучших нападающих первенство принадлежит иранцу Али Даеи, на счету которого 149 мячей за национальную команду.-0-