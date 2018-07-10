Криштиану Роналду переходит из "Реала" в "Ювентус"

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду переходит в стан туринского "Ювентуса", сообщает официальный сайт королевского клуба.

Испанский "Реал", за который выступал игрок, и "Ювентус" договорились о переходе нападающего. Сумма трансфера не называется, но ранее в итальянской прессе появилась информация о 100-105 млн евро.

Криштиану Роналду в 2009 году перешел в "Реал" из "Манчестер Юнайтед". Девять лет назад команда из Мадрида заплатила за футболиста 93 млн евро. За время выступления в испанском клубе Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, три раза клубный чемпионат мира. Всего на его счету в составе "сливочных" 13 трофеев.

Португальский футболист провел за "Реал" 438 матчей и забил 451 гол. Он является лучшим снайпером клуба за всю историю.-0-