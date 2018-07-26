Криштиану Роналду приговорен к штрафу в 19 млн евро за неуплату налогов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая служба Испании утвердила соглашение, по которому знаменитый футболист Криштиану Роналду приговаривается к двум годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Также спортсмен обязан выплатить штраф в размере около 19 млн евро, сообщает ТАСС.

При этом соглашение подразумевает, что Роналду не будет помещен в пенитенциарное учреждение.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что футболист уже выплатил 13,5 млн евро штрафа после того, как признался в четырех налоговых преступлениях. Прокуратура Испании обвинила Роналду в сокрытии своих доход в стране. Отмечалось, что для этого спортсмен использовал компанию, созданную в 2010 году. Министерство финансов страны поддержало обвинения налоговых органов о мошенничестве на сумму примерно в 15 млн евро.-0-