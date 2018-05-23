Криштиану Роналду возглавил список самых популярных спортсменов мира

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский футболист Криштиану Роналду назван самым популярным спортсменом в мире по версии американского телеканала ESPN. Об этом сообщает издание "Советский спорт".

Роналду продолжает удерживать лидерство в ежегодно обновляемом рейтинге уже третий сезон подряд. В этот раз на второй позиции расположился всемирно известный баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс. Третья строчка досталась легендарному игроку "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси.

В пятерку самых популярных спортсменов мира также вошли футболист Неймар и теннисист Роджер Федерер.

Криштиану Роналду считается одним из самых дорогих игроков в истории футбола, а также входит в число лучших футболистов всех времен. Наряду с Лионелем Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе.-0-