Кривко: особенно дорога для меня поддержка брата, который тоже биатлонист

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко поделилась впечатлениям после церемонии награждения золотыми наградами в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка поблагодарила всех, кто за последние сутки присылал поздравления. "Особенно дороги для меня слова поддержки брата Виктора, который тоже биатлонист. После гонки он был в шоке от нашей победы. Да и мы сами сейчас начинаем понимать, насколько важной победы добились. Приятно было стоять здесь в Пхенчхане на высшей ступени пьедестала, тебя видят во всем мире, играет гимн твоей страны - ощущения непередаваемые", - рассказала Ирина Кривко.
После награждения выставить фото с золотой медалью в соцсети пообещала Динара Алимбекова, которая одна из самых активных в интернете. "Не представляю сколько лайков наберет эта фотография, позже увидим. Откровенно вам признаюсь, не рассчитывала стать чемпионкой уже на этой Олимпиаде. Может быть, на следующей. Теперь же ответственность серьезно возрастает. Буду по-прежнему много тренироваться, совершенствоваться, чтобы соответствовать этому высокому званию", - сказала Динара Алимбекова.
Женская команда Беларуси по биатлону заняла первое место в эстафете на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Четырем белорускам сегодня в Республике Корея вручены золотые награды.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN