Кривко: справилась на своем этапе в борьбе с лидерами других команд

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После выступления в эстафете белорусская биатлонистка Ирина Кривко отметила, что справилась на своем втором этапе в борьбе с лидерами других команд, передает корреспондент БЕЛТА.
Представительнице Витебской школы удалось успешно провести вторую стрельбу в сложных погодных условиях и не отстать от итальянки Доротеи Вирер и словачки Анастасии Кузьминой.
"Перед второй стрельбой подул сильный ветер, лидеры задержались на стрельбище, я же старалась не торопиться. В итоге все получилось, хотя в скорости мне пока сложно тягаться с лидерами сезона. Благо Динара Алимбекова - молодчинка, выдержала третий этап", - отметила Ирина Кривко.-0-
Фото Андрея Покумейко.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN