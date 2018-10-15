Кубок Беларуси по автокроссу соберет лучших гонщиков под Витебском

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В агрогородке Тулово Витебского района 20-21 октября пройдет Кубок Беларуси по автомобильному кроссу, посвященный Дню автомобилиста и дорожника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организационной структуре ДОСААФ.

На трассе под Витебском свое мастерство продемонстрируют около 50-60 сильнейших гонщиков из Беларуси и России (Калининграда, Москвы, Смоленска и поселка Красный Смоленской области).

В первый день состоится торжественное открытие соревнований и финальные заезды классов "Д-1" и "Национальный-2000". 21 октября пройдет наиболее зрелищная часть автомобильных баталий - финальные заезды в классах "Д-2" и "Д3-спринт" (багги). Самым массовым заездом станет "Д-2": на трассу выедут около 20-25 гонщиков одновременно. Всего под Витебск съедутся около 10-12 команд. Среди участников и победители соревнований прошлых лет.

Заезды уже не первый год пользуются популярностью у жителей Тулово и Витебска, который находится в нескольких километрах от агрогородка: на Кубок Беларуси съезжаются сильнейшие гонщики. "Рев моторов, эффектные трюки и возможность понаблюдать за нешуточными баталиями всегда привлекают зрителей, главное - одеваться по погоде", - отметили в областной структуре ДОСААФ.

Победителей наградят кубками и призами от организаторов и партнеров автофорума. Организаторами мероприятия выступили Витебская областная и объединенная организационные структуры ДОСААФ.-0-