Кубок Беларуси по плаванию соберет в Бресте спортсменов из шести стран

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня стартует Кубок Беларуси по плаванию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.
Турнир пройдет на 50-метровых дорожках Дворца водных видов спорта. За медали и главный Кубок поспорят около 300 участников. В Бресте выступят известные и начинающие звезды белорусского плавания, в том числе Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Артем Мачекин, Виктор Стаселович, Антон Латкин, Анастасия Шкурдай. К сожалению, из-за болезни эти соревнования пропустит Александра Герасименя. Конкуренцию хозяевам составят пловцы из России, Украины, Латвии, Узбекистана и Молдовы.
Программа состязаний разбита на четыре соревновательных дня. На первую половину дня традиционно назначены предварительные заплывы, на вечер - финалы. В общей сложности состоится 42 решающих старта.
Кубок Беларуси по плаванию является отборочным этапом на чемпионат Европы, который пройдет в августе текущего года в Глазго (Великобритания). Для молодых пловцов это возможность завоевать путевку на чемпионат Европы-2018 в столице Финляндии Хельсинки, а также выполнить норматив для участия в III юношеских Олимпийских играх в Аргентине.-0-
Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4514 BYN
|2.462 BYN
|2.465 BYN
|USD
|1.9839 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5251 BYN
|3.515 BYN
|3.528 BYN