Кубок Беларуси по плаванию соберет в Бресте спортсменов из шести стран

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня стартует Кубок Беларуси по плаванию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

Турнир пройдет на 50-метровых дорожках Дворца водных видов спорта. За медали и главный Кубок поспорят около 300 участников. В Бресте выступят известные и начинающие звезды белорусского плавания, в том числе Евгений Цуркин, Илья Шиманович, Артем Мачекин, Виктор Стаселович, Антон Латкин, Анастасия Шкурдай. К сожалению, из-за болезни эти соревнования пропустит Александра Герасименя. Конкуренцию хозяевам составят пловцы из России, Украины, Латвии, Узбекистана и Молдовы.

Программа состязаний разбита на четыре соревновательных дня. На первую половину дня традиционно назначены предварительные заплывы, на вечер - финалы. В общей сложности состоится 42 решающих старта.

Кубок Беларуси по плаванию является отборочным этапом на чемпионат Европы, который пройдет в августе текущего года в Глазго (Великобритания). Для молодых пловцов это возможность завоевать путевку на чемпионат Европы-2018 в столице Финляндии Хельсинки, а также выполнить норматив для участия в III юношеских Олимпийских играх в Аргентине.-0-

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