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Кубок Карпова может прописаться в Бресте

Спорт 04.11.2018 | 12:35
Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест может стать постоянным местом проведения международного шахматного турнира "Кубок Карпова". Такая возможность была озвучена сегодня на пресс-конференции двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году зародились две традиции. Летом на Иссык-Куле мы провели азиатский Кубок Карпова для детей, который проходил под патронатом президента Кыргызстана. Сейчас здесь в Бресте проводим детский кубок для европейских стран. Это у нас первый опыт. Замечательно, что инициатива пришла из Бреста, честно говоря, я даже ориентировался на него, - отметил Анатолий Карпов. - Вообще у меня была когда-то идея - я думаю, она должна вот-вот реализоваться - Всемирного кубка Карпова. Два континента мы уже охватили, еще надо в Америке провести и потом сделать Всемирный кубок. А Брест - очень значимое место и замечательный город".

Первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук поддержал идею проведения международного шахматного турнира в Бресте. "Мы готовы за эту инициативу взяться, поддержать обязательно и предоставить всю необходимую инфраструктуру", - сказал он. Первый вице-мэр назвал приезд Анатолия Карпова знаковым событием для города. "Брест считается спортивной столицей Беларуси. Сейчас у нас проходит фестиваль "Черная пешка". Если в прошлом году были заявлены и участвовали 389 человек, то в этом - уже 1030. Это те, кто непосредственно зарегистрировался, а реальных участников намного больше. Вы сами убедитесь, что заинтересованность в этом виде спорта очень высока", - подчеркнул Вадим Кравчук.

II Международный шахматный фестиваль "Черная пешка" проходит в Бресте с 2 по 4 ноября. Сегодня состоится одно из самых ожидаемых событий фестиваля - международный Кубок Карпова. "Замечательно, что соревнования пользуются спросом. Действительно, рекордное количество участников. В Европе я не помню, чтобы такие массовые фестивали были", - заметил гроссмейстер. Легендарный шахматист намерен лично поздравить победителей турнира. Кроме того, запланирована его лекция и мастер-класс в брестском шахматном клубе.-0-

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Брест, шахматы
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