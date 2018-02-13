Кубок мира ФИФА на несколько часов стал экспонатом Дворца Независимости

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Кубок мира ФИФА 13 февраля прибыл из Вены в Минск. Перед тем, как быть выставленным в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club для широкого круга любителей футбола, он был представлен гостям Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный трофей мирового футбола разместился в зале торжественных церемоний. Здесь ему не удалось избежать внимательных взглядов участников мероприятия, среди которых были юные белорусские футболисты, тренеры, представители футбольной общественности, победители и призеры Олимпийских игр, спортивные функционеры.

Сергей Боровский

В торжественном мероприятии по случаю прибытия знаменитого кубка в Минск приняли также участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и представитель ФИФА Лукас Рахов.

После памятного фотографирования Александр Лукашенко тепло пообщался с участниками церемонии, обсудив с юными игроками их первые успехи, а с известными спортсменами и тренерами - развитие в стране различных видов спорта. Речь прежде всего шла о положении дел в белорусском футболе. О своем видении проблем главе государства рассказал заслуженный тренер СССР и Беларуси Эдуард Малофеев. Внимательно выслушав его, Президент пообещал в ближайшее время уделить этой теме необходимое внимание и дал ряд соответствующих поручений председателю Белорусской федерации футбола Сергею Румасу.

Во время общения с главой государства речь шла о развитии и таких видов спорта, как плавание, художественная гимнастика, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт. Не обошли вниманием и выступление белорусских атлетов на проходящих в эти дни в Пхенчхане зимних Олимпийских играх. Еще одним сюрпризом для представителей спортивной сферы стала экскурсия по Дворцу Независимости.

Александра Герасименя

Эдуард Малофеев

В завершении мероприятия Лукас Рахов вручил Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира ФИФА. Ожидается, что она станет уже постоянным экспонатом Дворца Независимости.

Официальная церемония старта международного тура официального трофея Кубка мира по футболу ФИФА состоялась 22 января в Лондоне. Его путешествие включает 91 город в 51 стране на всех континентах.

В белорусской столице главный футбольный трофей выставлен с 15.00 до 22.00 в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club. Из Минска Кубок мира отправится в Софию.-0-

Фото Юрия Орешкина и Николая Петрова.