"Кубок Содружества" позволяет белорусским командам входить в число лидеров в Европе - председатель федерации хоккея на траве

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по хоккею на траве "Кубок Содружества" позволяет белорусским командам входить в число лидеров этого вида спорта в Европе, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко.

Сегодня в Минске на искусственном поле в парке им. М. Горького стартует 2-й тур "Кубка Содружества", в котором принимают участие "Строитель" (Брест), ХК "Минск", российский клуб "Динамо-Электросталь" и украинская "ОКС-ШВСМ" из Винницы. "Данный турнир позволяет нашим командам получать необходимый международный опыт. Благодаря участию в нем, конкуренции белорусские клубы входят в число лидеров в Европе. Как известно, ХК "Минск" в этом сезоне стартует в групповой стадии Лиги чемпионов, и "Кубок Содружества" является очень важным этапом подготовки к осенним баталиям", - отметил Александр Екименко.

Председатель БФХ также рассказал о планах по возрождению Кубка Союзного государства, который не разыгрывался в последние годы. "Руководством федерации хоккея на траве России принято принципиальное решение о возобновлении участия в этом турнире", - подчеркнул он.

Первый тур "Кубка Содружества" прошел с 19 по 21 апреля в Бресте. Благодаря победам во всех матчах "Динамо-Электросталь" ко второму туру подходит с максимальным количеством очков - 15. Второе место занимают минчане с 11 очками.

Как считают в федерации хоккея на траве, в Минске развернется основная борьба за первое место, при условии, что за победу начисляется пять очков. Сегодня на поле в парке Горького сыграют "Строитель" - "ОКС-ШВСМ", ХК "Минск" - ХК "Динамо-Электросталь". Соревнования завершатся 16 августа.

Турнир "Кубок Содружества" проводится уже в девятый раз. Первым обладателем почетного трофея стал брестский "Строитель", после два года подряд победителем был клуб из Украины "Олимпия-Колос". С 2013 года бессменным обладателем кубка является российская "Динамо-Электросталь".-0-