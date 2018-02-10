Квартет белорусских биатлонисток выступит в спринтерской гонке Олимпиады-2018

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В женской спринтерской гонке Олимпиады-2018 в Пхенчхане выступят 4 представительницы Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из них на дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами уйдет Ирина Кривко, у которой 5-й стартовый номер. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стартует 15-й, у Надежды Скардино 38-я стартовая позиция, Надежда Писарева получила 67-й номер.

Всего в стартовый протокол женского спринта включено 87 спортсменок. Начало гонки в 14.15 по минскому времени.-0-