Квартет белорусских биатлонистов примет участие в индивидуальной гонке на этапе КМ в Рупольдинге

10 января, /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Рупольдинге откроется пятый этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди 108 спортсменов, внесенных в стартовый протокол, четыре белорусских биатлониста: Сергей Бочарников (33-й номер), Роман Елётнов (47), Дмитрий Абашев (61), Антон Смольский (98).

Лидер общего зачета француз Мартен Фуркад уйдет на дистанцию 23-м, его главный конкурент норвежец Йоханнес Бё стартует под 29-м номером.

Прямая трансляция самой продолжительной биатлонной гонки начнется в 16.10 на телеканале "Беларусь 5".-0-