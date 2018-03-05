Квартет белорусских теннисисток сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе. Александра Саснович (49-е место мирового рейтинга), Арина Соболенко (63) и Виктория Азаренко (204), получившая "уайлд-кард", начнут выступление с основной сетки, а Вере Лапко предстоит пробиваться в число 128 участниц основного турнира через сито квалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом квалификационном раунде Вера Лапко встретится с украинской теннисисткой Катериной Бондаренко (74). Чтобы выйти в основную сетку соревнований с призовым фондом более $8 млн, нужно пройти два квалификационных круга. В прошлом году на кортах Индиан-Уэллса победила россиянка Елена Веснина, переигравшая в финале другую российскую теннисистку Светлану Кузнецову. Белоруска Виктория Азаренко становилась триумфатором этого турнира в 2012 и 2016 годах.-0-