Лапко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Лугано

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко пробились в полуфинал парного разряда на турнире в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская пара обыграла в 1/4 финала австралийско-швейцарский тандем Моника Адамчак/Ксения Кнолл - 6:4, 6:2.

Обе белорусские теннисистки ранее вышли в четвертьфинал одиночного разряда. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал с итальянкой Камилой Джорджи, а Вера Лапко будет играть с бельгийкой Кирстен Флипкенс, победившей в 1/8 финала Александру Саснович.-0-