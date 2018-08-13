Латвийские арбитры рассудят матч БАТЭ и "Карабаха" в Лиге чемпионов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно решению УЕФА, латвийские арбитры 14 августа будут судить ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между борисовским БАТЭ и "Карабахом" из Агдама, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным судьей встречи будет Андрис Трейманис, ассистенты - Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников, резервный судья - Александр Голубев. Инспектором матча назначен Франческо Бьянки из Швейцарии, делегат УЕФА - киприот Георге Фантарос.

Матч за выход в плей-офф ЛЧ состоится на поле "Борисов-Арены", начало в 20.00. В первой игре 7 августа в Баку футболисты БАТЭ одержали викторию со счетом 1:0 благодаря голу Станислава Драгуна. Победитель двухматчевой дуэли между чемпионами Беларуси и Азербайджана в борьбе за выход в групповой этап ЛЧ сыграет с чемпионом Нидерландов - ПСВ из Эйндховена. Проигравшая команда выступит в группе второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-