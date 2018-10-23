Латвийский "Курбадс" будет соперником хоккеистов "Гомеля" в полуфинале Континентального кубка

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский клуб "Курбадс" стал последним участником полуфинального этапа хоккейного Континентального кубка и будет одним из оппонентов "Гомеля", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке 2-го квалификационного раунда, проходившем в Риге, хозяева одолели украинский "Донбасс" из Донецка со счетом 2:1 и заняли первое место, набрав 9 очков из 9 возможных.

Таким образом, в полуфинальной группе D во французском Лионе хоккеисты "Гомеля" 16 ноября сыграют с "Курбадсом", 17 ноября будут соперничать с "Лионом", а 18 ноября завершат турнир встречей с казахстанским "Арланом" из Кокшетау.

В Белфасте в эти же сроки пройдут соревнования в полуфинальной группе Е, в которой вместе с хозяевами выступят польский ГКС из Катовице, итальянский "Риттен Спорт" из Ренона и хорватский "Медвешчак" из Загреба.

По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в Суперфинал, который пройдет 11-13 января 2019 года на площадке одного из его участников.

В прошлом году обладателем Континентального кубка стала минская "Юность". Для команды Михаила Захарова это был третий подобный успех после побед в 2007 и 2011 годах. В 2015 году Континентальный кубок выиграл гродненский "Неман".-0-