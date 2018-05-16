15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест".

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.

В Emirates Palace (Абу-Даби) состоится пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей клуба.

В этом сезоне главным тренером брестчан был чешский специалист Радослав Латал, с которым динамовцы выиграли Суперкубок и вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси. Однако на старте национального чемпионата брестское "Динамо" сыграло не очень успешно и после гостевого поражения в 6-м туре от жодинских торпедовцев (0:2) Латал и руководство клуба решили завершить сотрудничество. Команду возглавил уроженец Бреста Сергей Ковальчук, который начинал сезон в качестве спортивного директора ФК "Динамо-Брест". В 7-м туре брестчане уверенно переиграл футболистов "Витебска" (3:1) и, набрав 9 очков, поднялись на 8-е место в турнирной таблице.

Диего Армандо Марадона, которому сейчас 57 лет, является одним из величайших игроков за всю историю мирового футбола. На протяжении долгих лет (с 1977-го по 1994-й) он был лидером национальной сборной Аргентины. Во многом благодаря его индивидуальному мастерству аргентинцы стали чемпионами мира в Мексике-1986, а в 1990 году завоевали серебро ЧМ в Италии. В составе сборной родной страны Марадона провел 91 матч, забив 34 мяча. Профессиональную карьеру он начал в 1976 году в клубе "Аргентинос Хуниорс" из Буэнос-Айреса, затем играл в "Бока Хуниорс" (1981-1982), после чего перебрался в Европу. В Старом Свете Диего в составе "Барселоны" стал обладателем Суперкубка и Кубка Испании, с "Наполи" дважды выиграл чемпионат Италии, национальный Кубок и Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА. После итальянского этапа Марадона провел один сезон в испанской "Севилье", а в 1993 году завершил игровую карьеру на родине в "Бока Хуниорс". В качестве тренера Диего Марадона работает с 1994 года. Сначала он возглавлял аргентинские клубы "Текстил Мандею" и "Расинг", а с 2008-го по 2010-й был наставником национальной сборной Аргентины. На ЧМ-2010 в ЮАР подопечные Диего Марадоны дошли до четвертьфинала, в котором крупно проиграли команде Германии (0:4). Завершив работу в сборной вскоре после мирового первенства, Марадона долгое время не тренировал, а в 2011 году стал наставником клуба "Аль-Васл" из столицы ОАЭ Дубая. Проработав там чуть больше года, Марадона покинул команду и до мая 2017 года снова оказался вне футбольной деятельности. Затем он вновь приехал в ОАЭ и стал главным тренером клуба "Аль-Фуджайра", но опять успехов не добился и в конце 2018 года покинул свой пост. За пределами футбольной жизни Диего Марадона известен своими экстравагантными высказываниями и поступками, из-за чего он не раз попадал в неприятные ситуации. В частности, неоднократно сообщалось, что у него проблемы со здоровьем, связанные с употреблением наркотиков и чрезмерным увлечением алкоголем.-0-