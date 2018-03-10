Легкоатлетический пробег памяти воинов-интернационалистов соберет в Бресте около 300 участников

10 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 24 марта пройдет 30-й легкоатлетический пробег "Память", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Традиционное мероприятие посвящено памяти брестчан, которые погибли в Афганистане при исполнении интернационального долга. Соревнования пройдут в городском парке воинов-интернационалистов. Организаторы ожидают, что в нынешнем году на старт выйдут около 300 спортсменов. В Брест они приедут практически со всех областей Беларуси и Минска. О своем участии заявили любители бега из Львова, к ним присоединятся представители других украинских городов. Также планируют выступить российские атлеты.

В программу соревнований включено несколько дистанций. Так, воины-интернационалисты пробегут 1 км. Ребята в возрасте до 15 лет и военнослужащие выйдут на дистанцию в 2 км. Самым многочисленным по числу участников обещает стать 10-километровый маршрут. Его пробегут мужчины и женщины в шести возрастных группах. По предварительной информации, самому младшему участнику пробега будет 10 лет, наиболее опытной бегунье - 75.

"О популярности пробега говорит число участников. Они готовы провести в дороге продолжительное время, чтобы пробежать в Бресте несколько километров. Это фанаты бега. Большинство из них приезжают не за победой, а чтобы получить удовольствие от участия", - отметила Олеся Округ.

Все участники юбилейных соревнований будут награждены памятными буклетами-грамотами. Победители в каждой возрастной группе получат медали и грамоты, денежные поощрения или ценные призы. Также наградят серебряных и бронзовых призеров.-0-