1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на соревнованиях XIV Hopp Parádé в Секешфехерваре (Венгрия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Белоруска являлась одним из фаворитов турнира и справилась с высотой 4,20 м, 4,40 м и 4,50 м. Затем планка была установлена на отметке 4,61 м. Две попытки Ирины Жук были неудачными, а в заключительной она попробовала штурмовать высоту 4,67 м и добилась успеха. Ей удалось переписать собственное достижение (4,66 м), которое было установлено 28 июня во французском Нанси.

Легкоатлетка Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом На соревнованиях Meeting Pro Athlé de Nancy во французском Нанси она преодолела планку на высоте 4 м 66 см, одержав уверенную победу.

Главным стартом для белорусских легкоатлетов в текущем сезоне станет чемпионат Европы, который с 7 по 12 августа примет Берлин.-0-