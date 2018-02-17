17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на национальном чемпионате в Могилеве в закрытых помещениях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации легкой атлетики.
В спорткомплексе "Олимпиец" со второй попытки она преодолела высоту 4 м 57 см. Предыдущее достижение (4 м 55 см) принадлежало выступавшей за Беларусь Анастасии Шведовой и датировано 2011 годом. Ирина Жук в заключительной попытке рискнула и была близка к преодолению планки на высоте 4 м 66 см.
"Когда пригласили выступать за Беларусь Ирину Шведову, даже какая-то спортивная злость появилась. Еще много лет назад поставила цель - побить национальные рекорды и чтобы они принадлежали только коренной белоруске", - отметила Ирина Жук.
В планах спортсменки выступление на престижном турнире прыгунов во Франции, а основным стартом в сезоне Ирина Жук считает летний чемпионат Европы в Берлине.
Национальное первенство в Могилеве сегодня завершится. Одним из самых интересных противостояний обещает стать финальный забег на 60 м с барьерами, где выступят Алина Талай и Эльвира Герман.-0-
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