17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на национальном чемпионате в Могилеве в закрытых помещениях, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации легкой атлетики.

В спорткомплексе "Олимпиец" со второй попытки она преодолела высоту 4 м 57 см. Предыдущее достижение (4 м 55 см) принадлежало выступавшей за Беларусь Анастасии Шведовой и датировано 2011 годом. Ирина Жук в заключительной попытке рискнула и была близка к преодолению планки на высоте 4 м 66 см.

"Когда пригласили выступать за Беларусь Ирину Шведову, даже какая-то спортивная злость появилась. Еще много лет назад поставила цель - побить национальные рекорды и чтобы они принадлежали только коренной белоруске", - отметила Ирина Жук.

В планах спортсменки выступление на престижном турнире прыгунов во Франции, а основным стартом в сезоне Ирина Жук считает летний чемпионат Европы в Берлине.

Национальное первенство в Могилеве сегодня завершится. Одним из самых интересных противостояний обещает стать финальный забег на 60 м с барьерами, где выступят Алина Талай и Эльвира Герман.-0-