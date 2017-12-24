Легкоатлеты из Минска победили в Рождественском вертикальном забеге по "Парусу"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлеты из Минска Александр Клюйко и Надежда Сорокопыт стали победителями Рождественского вертикального забега, который прошел сегодня в Минске в жилом доме бизнес-класса "Парус", передает корреспондент БЕЛТА.

В финальном этапе соревнований Александру Клюйко удалось подняться на 32-й этаж высотного здания за 2 мин. 03,01 сек. В женском финале Надежда Сорокопыт сумела выбежать из трех минут и ее результат составил 2 мин. 43,34 сек. Оба победителя остались довольны показанным временем, так как целенаправленно готовились к Рождественскому вертикальному забегу. Примечательно, что Александр Клюйко уже в третий раз стал сильнейшим на этих соревнованиях. Лучшая бегунья женской части турнира в прошлом году также поднималась на высшую ступень пьедестала почета, а два года назад заняла 2-е место.

В число призеров у мужчин попали Сергей Сущев (результат финального этапа - 2 мин. 08,05 сек; 2-е место) и Михаил Неведомский (2 мин. 32 сек.; 3). У женщин второй в финале финишировала Анна Максимова (2 мин. 45,14 сек.), третьей - Наталья Бондаренко (2 мин. 58,22 сек.).

Вадим Девятовский с призерами мужских соревнований. Фото БФЛА

В нынешнем году организаторы предложили участникам (спортсменам и любителям) новый формат состязаний. Если ранее Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) предлагала разные виды беговых дистанций с утяжелением и без на 32-й этаж здания, то на этот раз получился классический забег по лестнице из трех этапов на выбывание. В первых двух атлетам предстояла серьезная борьба за выход в следующий круг.

Оспаривали первенство в увлекательном турнире около 300 бегунов. На первом этапе все, кто выполнил условия участия в забеге (зарегистрировался, оплатил стартовый взнос, получил медицинский допуск), должны были подняться на 35-й этаж. Мужчины и женщины отправлялись с небольшими интервалами на дистанцию вверх по внутренней стороне лестницы высотного здания. Так как соревнования проводились с выбыванием, задачей участников было продемонстрировать как можно можно лучшее время. На практике оказалось, что, порой, лишь мгновения оказывались решающими в борьбе за выход в следующий этап в предварительном раунде и полуфинале.

Полуфиналистам впоследствии предстояло преодолеть еще 33 этажа, финалистам - 32. Таким образом, самые выносливые атлеты, которые поучаствовали во всех трех этапах, условно поднялись на 100-й этаж. Все участники получили на финише памятную медаль. Обладатели 1-3 мест среди мужчин и женщин были награждены денежными призами. Так, вознаграждение за первое место составило Br300, за второе - Br200, а за третье - Br100. Приятным бонусом сильнейшим стали и сладкие подарки. Председатель БФЛА Вадим Девятовский пообщался с участниками соревнований, отметив ряд продемонстрированных бегунами высоких результатов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественский вертикальный забег прошел в Минске Гонка была разделена на три этапа. На каждом из них участники боролись за выход в следующий круг. Финиш первого этапа находился на последней ступени 35-го этажа.

Организаторами Рождественского вертикального забега выступила БФЛА. Партнером соревнований стала Белорусская национальная перестраховочная организация. Подобный старт состоялся в Минске уже в третий раз.

Как сообщалось, накануне белорусская столица принимала международный турнир по прыжкам в высоту, состоявшийся в программе Рождественских стартов. Его победителем среди мужчин стали украинец Виктор Лонской с результатом 228 см. У женщин не оказалось равных россиянке Марии Ласицкене (200 см).-0-