Лельчицкий "Альянс" выиграл "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе дивизиона Б

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команда Лельчицкого района стала победителем финального турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе Б, который с 27 по 29 марта проходил в Пружанах (Брестская область), сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Сергей Щипанов.

В Ледовом дворце Пружан за победу сражались хоккейные дружины, в чьих регионах нет крытых ледовых катков. В финале турнира выступили шесть команд: "Прибужье" (Брестский район), "Луч" (Городокский район), "Альянс" (Лельчицы), "Орлята" (Щучинский район), "Уникум" (Борисовский район), "Кадино" (Могилевский район).

Участники были разделены на две подгруппы, в которых они сыграли по схеме "каждый с каждым". В своих трио лучшими стали "Альянс" и "Орлята", они встретились в финале турнира. Игра получилась напряженной, интрига сохранялась до последних минут. В основное время команды сыграли вничью - 3:3. Победитель не был выявлен и в дополнительное время. В итоге дружина из Лельчицкого района обыграла соперников по буллитам - 4:3. Третье место занял "Уникум", обыграв в матче за бронзу юных хоккеистов Могилевского района.

В Пружанах состоялись соревнования среди подростков в возрастной группе 2002-2003 годов рождения. Лучшим вратарем турнира признан Алексей Шершень ("Орлята"), защитником - Сергей Козаченко ("Альянс"), нападающим - Максим Мозоль ("Уникум"), бомбардиром - Дмитрий Костюк ("Орлята").

Организаторами хоккейного турнира выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-