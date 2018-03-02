Лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" второй раз за последние несколько дней разгромил футболистов "Арсенала"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Англии "Манчестер Сити" упрочил свое положение в турнирной таблице, разгромив лондонский "Арсенал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крупной победы над "канонирами" (3:0) в финале Кубка лиги, состоявшемся в минувшее воскресенье, команда Хосепа Гвардиолы с таким же счетом выиграла и в гостевом матче 28-го тура национального чемпионата. Преимущество манчестерцев было подавляющим - прошло чуть более получаса игрового времени, а в воротах Петра Чеха побывало три мяча. Сначала по голу забили Бернарду Силва и Давид Сильва, отличившиеся на 15-й и 28-й минутах встречи, а еще через 5 минут окончательный результат установил Лерой Сане. В начале второй половины игры хозяева могли сократить разрыв, но новобранец "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, перешедший недавно из дортмундской "Боруссии", не сумел реализовать пенальти.

После 28 туров "Манчестер Сити" набрал 75 очков (24 победы, 3 ничьи, 1 поражение; разница мячей - 82-20) и на 16 балов опережает идущего вторым "Манчестер Юнайтед". Вслед за ними расположились "Ливерпуль" - 57 очков, лондонские "Тоттенхэм" - 55, "Челси" - 53 и "Арсенал" - 45. В центральном матче 28-го тура "Манчестер Сити" 3 марта примет на своем поле футболистов "Челси".-0-