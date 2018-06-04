Лидер футбольной сборной Бразилии Неймар отметил возвращение голом в ворота команды Хорватии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бразилии победили хорватов со счетом 2:0 в товарищеском матче, состоявшемся в Ливерпуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый гол в ворота хорватов на 69-й минуте игры забил лидер бразильцев Неймар, вернувшийся на поле после тяжелой травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции за "Пари Сен-Жермен". Второй мяч уже в компенсированное время второго тайма забил Фирмино.

Еще один из фаворитов предстоящего чемпионата мира сборная Испании в Вильярреале не смогла одолеть команду Швейцарии. Хозяева имели большое преимущество на протяжении всей встречи, и на исходе получаса игрового времени Альваро Одриосола открыл счет. Испанцы могли отличиться еще не раз, но мяч в ворота не шел. А на 62-й минуте игры гости в одной из редких контратак выравняли положение после удара Рикардо Родригеса - 1:1.

Футболисты Коста-Рики в Сан-Хосе разгромили гостей из Северной Ирландии - 3:0. С таким же результатом завершился матч в швейцарском Санкт-Галлене, где сборная Перу была сильнее команды Саудовской Аравии. Аравийские футболисты 14 июня в Москве станут участниками матча открытия ЧМ-2018, в котором встретятся с россиянами. Мексиканские футболисты в Мехико одолели шотландцев с минимальным перевесом 1:0.

В швейцарском Винтертуре сборная Украины разгромила албанцев со счетом 4:1. Обе команды не попали в финальную стадию мирового первенства.

Сегодня вечером участники чемпионата планеты проведут еще несколько спаррингов. В швейцарской Женеве футболисты Марокко встретятся со словаками, в австрийском Граце сербская сборная сыграет с чилийцами.-0-