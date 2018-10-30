Лидеры футбольного чемпионата России победили в матчах 12-го тура

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство фаворитов футбольного чемпионата России одержали победы в матчах 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер турнира санкт-петербургский "Зенит" переиграл в Самаре местные "Крылья Советов" с минимальным счетом 1:0. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко вышел на поле в стартовом составе, на 59-й минуте игры получил предупреждение и был заменен за 10 минут до окончания встречи. На второе место поднялся "Краснодар", одержавший волевую выездную викторию со счетом 2:1 над московским ЦСКА во главе с белорусским тренером Виктором Гончаренко. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович провел весь матч.

После неудачного старта значительно прибавил действующий чемпион России московский "Локомотив", который, разгромив в Красноярске местный "Енисей" 3:0, вышел на 3-е место в турнирной таблице. Футболисты "Ростова" одолели на своем поле махачкалинский "Анжи" - 1:0. Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев в этой игре не участвовал.

Результаты остальных встреч: "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа" - 1:1, "Арсенал" (Тула) - "Оренбург" - 2:2, "Ахмат" (Грозный) - "Динамо" (Москва) - 0:0, "Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва) - 1:1.

Положение в группе лидеров: "Зенит" - 28 очков, "Краснодар" - 22, "Локомотив" - 21, "Ростов" - 21, ЦСКА - 19, "Спартак" - 19, "Рубин" - 19.

Список лучших бомбардиров возглавляет Федор Чалов из ЦСКА, забивший 8 мячей.

Матчи 13-го тура российской премьер-лиги пройдут 3-5 ноября.-0-